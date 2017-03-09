[Video] Delincuentes lanzan dinero al aire para evitar ser capturados

Dos hombres que acababan de asaltar una vivienda en el barrio Santuario de la ciudad de Barranquilla, y estaban en medio de una persecución con la Policía, comenzaron a lanzar billetes del botín que tenían en su poder, que había sido el objetivo de su robo, para que la comunidad lo recogiera y así poder huir de las autoridades.

“El botín era de 40 millones de pesos, y en la huida lanzaban billetes, era una guerra campal de los vecinos del sector por los fajos de billetes que lanzaban. Los lanzaron cuando oyeron el impacto de bala”. Relató Jorge Noguera quien es vecino del sector.

Un patrullero logró herir a uno de los asaltantes, mientras que su compañero fue linchado por la comunidad, quien estaba armada con piedras, y palos para linchar a los atracadores.

La motocicleta en la que transportaban fue quemada por la comunidad, los capturados quedaron a disposición de las autoridades.