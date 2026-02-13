Valle del Cauca: viajeros afectados por paro nacional agrario

Tres días en la terminal de transporte de Cali completan viajeros del país y de otras partes del mundo que se dirigen al suroccidente de Colombia, debido a que el servicio intermunicipal que no está operado por el cierre de la vía Panamericana.

“Hay venezolanos, hay ecuatorianos, hay colombianos que vienen de Bogotá, de Cúcuta, de Barranquilla, que no tienen familia aquí, entonces esta gente está en la terminal esperando que abran la vía”, informó James Mosquera Muñoz, gerente de la Central de Transportes.

Según el gerente de la terminal de transporte de Cali, el paro ha generado millonarias pérdidas pues a diario salen 280 servicios al sur del país que movilizan alrededor de 2500 personas. Por su parte los viajeros afectados piden apoyo de las autoridades del municipio.