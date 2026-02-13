Valle del Cauca: preocupación por la falta de alimentos y alza de precios por paro agrario

Además por el incremento de los precios a causa del bloqueo de la vía panamericana por el paro agrario.

Esta semana el ingreso de carga al departamento disminuyó, así lo confirmo Oliver Medina, coordinador de Mercadeo y Precios de Cavasa.

“Entre los productos afectados, se destaca el lulo, el mago, el tomate de árbol, la cebolla cabezona, la cebolla larga, la abeja verde, la zanahoria la papa en todas sus variedades y el plátano” afirmó Medina.

El coordinador de mercado agregó que en la central de abastos más importante del Valle, se habla de un crecimiento de fletes hasta de un 400%. Estos productos en su mayoría provienen del cauca por lo que se espera el desbloqueo de la vía panamericana.