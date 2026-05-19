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19 may 2026 Actualizado 19:54

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Un policía muerto y dos heridos tras explosión de ‘moto bomba’ en Cauca

La acción fue ejecutada en la Estación de Policía localizada en el municipio de Padilla. Los uniformados inspeccionaban el vehículo, cuando explotó.

Un policía muerto y dos heridos tras explosión de ‘moto bomba’ en Cauca. Foto: Policía

Un policía muerto y dos heridos tras explosión de ‘moto bomba’ en Cauca. Foto: Policía(Thot)

Un policía muerto y dos heridos tras explosión de ‘moto bomba’ en Cauca. Foto: Policía

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Un integrante de la Policía Nacional murió y otros dos resultaron heridos luego de un atentado terrorista con una ‘moto bomba’ en la Estación localizada en el municipio de Padilla, al norte del departamento del Cauca.

La víctima fue identificada como el intendente Eddier Burbano, comandante de esa unidad policial, quien junto a un patrullero y un auxiliar llevaban a ese establecimiento una motocicleta que había sido abandonada en la parte posterior.


 

Cuando los funcionarios cumplían esa diligencia para inspeccionar el vehículo, se produjo una fuerte explosión que los dejó gravemente heridos.

Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales, pero por la gravedad de las heridas el intendente perdió la vida. 

Las autoridades iniciaron las operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables de esta acción violenta, cuya autoría es desconocida hasta el momento. 

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