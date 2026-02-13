Un policía herido dejaron manifestaciones campesinas en el sur del Atlántico

El paro agrario hoy en el Atlántico se mantiene en tensa calma, ayer en el corregimiento de Bohórquez se presentaron disturbios, donde resultó herido un uniformado de la policía, dos personas fueron capturadas por el hecho.

En una concentración el día anterior de más de 250 campesinos en el municipio de Campo de la Cruz se establecieron mesas de trabajo con el secretario del Interior del departamento Guillermo Polo Carbonell, quién fue el mediador entre el Fondo Adaptación y el grupo protestante.

Donde se establecieron varios puntos para solución en tema agrario y otro punto de mayor prioridad para los campesinos del sur del Departamento que viven a cercanías del Canal del Dique, es que se realicen acciones concretas en las obras.