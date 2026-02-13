Tribunal de arbitramento dirimirá pleito con Odinsa por vía Armenia-Pereira-Manizales

El Gobierno Nacional entregó este viernes las obras de rehabilitación vial en el tramo La Española-Calarcá, en el departamento del Quindío, en el cual se intervinieron 9,1 kilómetros.



En el evento Vargas Lleras informó que un tribunal de arbitramento dirimirá un pleito con Odinsa, concesionario de la vía Armenia-Pereira-Manizales, "porque el Gobierno cree que esa concesión ya cumplió su plazo".



"Nosotros tenemos la certeza de que esta concesión ya cumplió su plazo y debe retornar al Estado, mientras que Odinsa asegura que su vigencia va hasta el año 2.027. Adicionalmente, Odinsa no ha presentado la Asociación Público Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) que nos anunció hace un año para la vía Calarcá-La Paila, sin embargo, seguiremos insistiendo en la consolidación de ese proyecto, que es un anhelo de todos los quindianos”, indicó el vicepresidente.



El tramo inaugurado tuvo una inversión de $20.292 millones, pero el costo total de la concesión fue de $360.000 millones.