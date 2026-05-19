Tres meses secuestrada completa la profesora Rosalba Ariza en Cauca

Familiares de la docente Rosalba Ariza Tierradentro, secuestrada en zona rural de Puracé, Cauca, lamentaron que a tres meses de su plagio las autoridades no tengan ninguna pista del paradero de la mujer.

Flavio Ochoa, esposo de la ciudadana de 55 años de edad, aseguró que está “decepcionado” de las autoridades, pues hasta el momento no hay información alguna sobre su familiar ni los responsables.

“Todavía no han podido saber quiénes son los autores materiales que cometieron el secuestro. Se necesita mayor agilidad y celeridad, para este tipo de casos”, sostuvo.

Ochoa pidió que sea la Policía Nacional la que asuma la continuidad de la investigación, pues a su consideración tiene más capacidad que otros organismos para poder establecer la ubicación de la maestra.

Asimismo, hizo un llamado a los captores para que se comuniquen o brinden una prueba de supervivencia, pues en Caquetá los familiares siguen angustiados con la esperanza de ver a su ser querido.

“Sabemos que ella está viva, en nuestros corazones está viva. Que no nos hagan sufrir más, que nos digan qué necesitan”, agregó.

Es de recordar que las autoridades de Caquetá y Cauca anunciaron en conjunto una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quien brinde información que permita ubicar a la ciudadana.