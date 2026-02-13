Supertransporte investiga inconsistencias en accidente escolar en Caldas

La Superintendencia de Puertos y Transporte abrió una investigación con la que se busca determinar la legalidad del certificado de revisión técnico-mecánica del vehículo tipo Jeep en el que iban transportados unos menores de edad en el municipio de Pácora (Caldas). Este automotor el pasado 19 de abril rodó por un abismo dejando un niño muerto y otros nueve heridos.



De acuerdo con la entidad un certificado de revisión técnico-mecánica expedido por un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) de la Costa Atlántica, que terminó en poder de un vehículo tipo Jeep modelo 1969, que prestaba los servicios de transporte mixto y escolar en el municipio de Pácora (Caldas), prendió las alarmas en la Supertransporte.

El fatal accidente se registró en la vía que comunica a las veredas Buenos Aires y El Limón, y dejó un estudiante muerto y otros nueve heridos. Después de este hecho se iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de la empresa Autonorte S.A. –afiliadora del vehículo WFE225– y del Organismo de Tránsito en este infortunado incidente.



Según Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte, se dieron ciertas inconsistencias por la forma en que el vehículo recibió un certificado de una empresa de la costa Atlántica, y por ello se abrió una investigación en contra del CDA vinculado a este caso, y se espera que logre determinar de qué forma fue expedido este certificado y cómo un vehículo de estas características recorrió más de 17 horas para obtener la revisión, así como la responsabilidad de las autoridades de Pácora, que están en la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en el municipio.



En esta investigación se evaluará la idoneidad del conductor del vehículo accidentado, ya que el registro de la documentación reveló que tiene 18 años y que había obtenido su licencia de conducción dos meses antes del grave incidente.