Superservicios descarta intervención a las Empresas Municipales de Cali

Patricia Duque, superintendente de Servicios Públicos. Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali(Thot)

Caracol Radio

Así lo aseguró la superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque quien manifestó que aunque la situación financiera de las Empresas Municipales de Cali es crítica, la entidad no está para una intervención.

“No tiene presentación que una empresa que estuvo intervenida por nosotros durante 13 años sea tomada nuevamente. Lo que se busca es trabajar articuladamente con la Alcaldía de Cali y la gerencia de Emcali para sacarla adelante”, explica la superintendente.

Señala que, tal como lo ha pedido, se retire el negocio de telecomunicaciones de la empresa porque no puede seguir manejándose ante las pérdidas que está generando.

También anunció que se revisará la refinanciación de la deuda, que alcanza el billón doscientos mil pesos.

