Sobrecostos en el plan de alimentación escolar de Armenia

Una vez más se encontraron hallazgos en los planes de alimentación escolar, esta vez en Armenia, donde la contraloría estableció un sobrecosto de 906 millones de pesos pagados por el municipio en el 2015 y no justificados. El municipio de Armenia pago las raciones a un valor mayor de lo que pagó al mismo tiempo el Ministerio de Educación Nacional.



El subdirector del departamento jurídico de Armenia, Juan Sebastián Londono, por medio de una unión temporal de alimentos, suscribió un contrato con la unión CONCIVIA por un valor de 3686 millones de pesos para la prestación del servicio de alimentación escolar. Sin embargo, mientras el Ministerio de Educación pagaba 971 y 1320 pesos por refrigerio y almuerzo, el municipio pagaba 1097 y 1819 pesos respectivamente.



Para la Contraloría no existe justificación para que en el mismo entorno y bajo las mismas condiciones se pague valores distintos por las raciones de comida. Además, pese a pagar un valor mayor, no se evidenció mejora en la calidad o el tamaño de la ración. Hay que aclarar que según la contraloría este hallazgo acarrea un detrimento patrimonial y además puede generar posibles acciones administrativas y disciplinarias.