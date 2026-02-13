Sin salud no hay paz: presidente de Sutev

Paro de docentes en el Valle del Cauca. Foto: Erika Rebolledo( Thot )

Más de 3000 docentes de los 42 municipios del Valle del Cauca se movilizaron por las principales vías de Cali, exigiendo al Gobierno Nacional mejorar las condiciones salud del gremio para así, según ellos, poder garantizar desde las aulas la paz que tanto necesita el país.

“Recuerde señor presidente que sin docentes no hay paz, nosotros desde la institución podemos multiplicar y vivenciar ese país que nunca hemos tenido” advirtió Víctor Cabrera, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev).

El líder sindical agregó que espera que el Gobierno dé solución inmediata a la solicitud de los educadores.

El paro nacional de maestros en Cali inició en el sector el Templete al sur de la ciudad y se concentró en la Gobernación del Valle del Cauca.