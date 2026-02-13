Sin bloqueos comienza el paro camionero en Boyacá

Más de 2.000 camioneros cesaron sus actividades en la madrugada del martes 7 de junio, anuncian que no se harán bloqueos y que se manifestarán de forma pacífica.

Cuatro son los puntos de concentración de los camioneros en Boyacá; Tunja, Duitama, Sogamoso, Samacá y Ventaquemada en donde los transportadores recibirán información en el desarrollo del paro camionero.

Se reporta que no existe, por ahora, desabastecimiento de productos en esta zona del país. Apostados en las carreteras permanecerán cientos de camioneros, propietarios y conductores, productos como Carbón, hierro, crudo, cemento y alimentos agrícolas en general, dejarán de transportarse a los diferentes departamentos del país.

“Llevamos quince meses de haber concertado con un gobierno mentiroso, este señor esta ensañado en acabar con el pequeño camionero, pero en este país como que vale más ser pillo que ser honorable”, manifestó Alfonso Medrano, integrante de la Asociación Colombiana de Camioneros, seccional Boyacá.

El líder camionero añade que luego de 58 mesas de trabajo el gobierno nacional no ha cumplido ninguno de los acuerdos y por el contrario ha emitido leyes que quieren acabar con los camioneros.