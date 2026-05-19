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19 may 2026 Actualizado 23:08

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Secuestran a un empresario en Villa Rica, Cauca

Se trata de Jair Henao Cataño, residente en Jamundí, Valle, quien fue privado de la libertad por sujetos encapuchados en una arenera localizada en el sector de Cantarito.

Jair Henao Cataño, residente en Jamundí, fue privado de la libertad por sujetos encapuchados. Foto: Getty Images

Jair Henao Cataño, residente en Jamundí, fue privado de la libertad por sujetos encapuchados. Foto: Getty Images(Thot)

Jair Henao Cataño, residente en Jamundí, fue privado de la libertad por sujetos encapuchados. Foto: Getty Images

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Unidades de la Policía y el Ejército iniciaron operativos para dar con el paradero de un empresario del departamento del Valle, que fue secuestrado en la mañana de este martes en zona rural del municipio de Villa Rica, norte del Cauca.

La alcaldesa de ese poblado, Jeny Nair Gómez, explicó que los hechos ocurrieron cuando el ciudadano identificado como Jair Henao Cataño llegaba a su lugar de trabajo, una arenera localizada en la vereda Cantarito, de donde extraen material del río.

Testigos informaron que sobre las 7:30 de la mañana, cinco sujetos encapuchados llegaron a esa zona y procedieron a llevarse a la víctima, residente en Jamundí, Valle, con rumbo desconocido, en una camioneta de su propiedad, de color blanco y placas DBV 596.

Asimismo, se informó que los delincuentes se movilizaban en otros dos vehículos, uno de color blanco y otro negro.

Es de recordar que el comandante de la Policía en Cauca, coronel Fabio Rojas, dijo recientemente que en el norte de este Departamento y el sur del Valle se han incrementado los casos de secuestros exprés, que los delincuentes buscan ejecutar rápidamente.

Asimismo, advirtió de una alianza entre integrantes de grupos delincuenciales o pandillas, y disidencias de las Farc, a las que les entregan a los secuestrados.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la víctima.

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