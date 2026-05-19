Se abren votaciones de revocatoria a los alcaldes de Sogamoso y Tasco. Foto: Colprensa( Thot )

Hacía las 8 de la mañana de este domingo 29 de julio los habitantes de Sogamoso y Tasco iniciaron su participación en las votaciones para revocar los mandatos de los alcaldes Sandro Condía y Nelson Javier García Castellanos.

Para el caso de revocatoria del alcalde Condía 92.303 ciudadanos están habilitados para sufragar.

Según Juan Carlos Galindo, registrador Nacional los ciudadanos podrán acudir en esta jornada en 15 puestos de votación, donde se habilitarán 104 mesas para la jornada electoral”.

"Se instalará en los puestos de la cabecera municipal 53 estaciones de biometría para realizar la identificación de los sufragantes", explicó.

Entre tanto, para la revocatoria del alcalde de Tasco se instalarán cinco mesas en un puesto de votación en donde están habilitados para sufragar 4.816 ciudadanos.

Los votantes serán identificados con herramientas biométricas para minimizar los riesgos de suplantación de electores.

La votación de revocatoria de Sogamoso y Tasco se celebrará este domingo 29 de julio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.