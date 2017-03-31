Revive batalla por rectoría del Colegio Nuestra Señora de Las Misericordias en Soledad

No es la primera vez que los padres de familia del Colegio Nuestra Señora de Las Misericordias en Soledad entran en disputa con la nueva rectoría del colegio de Soledad.

El pleito data de años atrás cuando las religiosas cedieron el colegio al municipio de Soledad Atlántico, donde se referencia la siguiente clausula: “que la presente cesión del inmueble antes descrito se realiza con la condición que en el mismo siempre funcione un colegio de carácter oficial bajo la dirección de las hijas de nuestra señora de las misericordias”. Cláusula que según las hermanas y los padres de familia nunca se cumplió, y fue violada por parte de la alcaldía municipal al ofertar la rectoría.

“Venimos luchando desde hace más de cuatro años, queremos que las hermanas regresen a la institución como dueñas de ella y como personas que levantaron la institución, porque en un principio no había nada, ellas construyeron con su esfuerzo y el de los padres para sacar adelante al colegio. Pasaron muchas generaciones por esta institución y ahora que están nuestra hijas no queremos que desmejore, el dinero que se invertía se veía en la institución, así como la disciplina.” Manifestó Sandra Milena Delgado, madre de familia en dialogo con La W.

Por su parte Rosa Suárez rectora actual del colegio manifiesta que lo único que podría dar alguna determinación sería un fallo judicial a la problemática, además se declara sorprendida de la posición de los padres de familia y las hermanas pues considera que como servidora pública no podría entrar a hacer nada en el pleito, “Yo simplemente me gané un concurso que fue un concurso de docentes, se estaban definiendo unas plazas, y yo escogí esta plaza. Pero yo en ningún momento, ni ninguno de los que concursamos tenemos la potestad de decir se pone esa plaza en concurso, o no se pone.” Declaró Suárez.

Sin embargo los padres de familia denunciaron que desde que fue cedido el colegio al municipio, algunos docentes de la planta sólo van a la institución dos veces por semana, y que el año pasado estudiantes no tenían profesor de sociales y este año no tienen de matemáticas, “Vienen unas pruebas Saber, y la pruebas salen excelentes, donde no se ha tenido una base. Aquí uno denuncia y no pasa nada con las denuncias, se le escribió al Procurador, hay denuncias en la personería; y la Secretaría de Educación dice que todo está normal.” Dijo Delgado.

Dichas peticiones también han sido trasladadas al Alcalde del Municipio Joao Herrera quien según las religiosas y los padres de familia, les habría prometido devolver la rectoría del colegio a las hermanas, hecho que aún no ha sido cumplido. Sin embargo los denunciantes manifiestan que no descansaran hasta que se cumpla la cláusula que fue violada.