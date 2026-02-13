Rescatan gravemente herido a menor que pertenecía al Eln

Un menor de 13 años, que había sido reclutado por el Eln, fue rescatado por la Fuerza Aérea con una herida en el abdomen.

Según las autoridades, el menor resultó herido cuando su arma se activó por accidente mientras cruzaba un río en el municipio de Pizarro, en Chocó.

El joven contó que ingresó a la guerrilla junto a sus tres hermanos, que continúan en las filas del Eln.

El menor fue trasladado a un hospital de Rionegro, Antioquia, donde se recupera.