Repudio por nuevo caso de feminicidio en Cauca

Una mujer fue asesinada a machete por su excompañero sentimental. Foto: Getty Images( Thot )

La secretaria de la Mujer del Cauca, Elvia Rocío Cuenca, expresó su rechazo luego de conocerse un nuevo caso de feminicidio del que fue víctima una mujer, asesinada a machete por su excompañero sentimental en hechos ocurridos en zona rural de La Sierra.

Las autoridades reportaron que la víctima es Betty Narváez Cruz, quien al parecer estaba en estado de gestación, y fue agredida a la altura del cuello por su expareja, en la vereda Guachicono. Después de esto, el sujeto identificado como Diego Flor, se suicidó colgándose de un árbol en la vereda El Peñón.

La Secretaría de la Mujer dijo que, de acuerdo a información recopilada hasta el momento, la ciudadana había decidido terminar la relación con este hombre hace aproximadamente seis meses.

Al parecer, el sujeto conoció que la mujer inició un romance con otra persona, y en medio de un ataque de celos, la agredió y acabó con su vida.

“Rechazamos y repudiamos este crimen (…) Esto nos deja una situación muy compleja, estamos buscando que se haga justicia, pero en este caso el hombre se quita la vida como ocurrió en Popayán, hace algunos días”, agregó.

Las autoridades informaron que en lo corrido del año se han registrado 15 casos de feminicidio en el departamento del Cauca. Seis ya han sido esclarecidos, hay cinco capturados mientras que dos de los agresores se han suicidado.

Cuenca expresó que este martes se realizará un evento al que fueron convocados todos los actores que hacen parte de la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, en el que se abordarán estas situaciones.