Recorte en presupuesto impedirá cumplir con el PAE en Cúcuta

Son más de 58.000 raciones las que deben ser entregadas por la Unión Temporal Alimenta Futuro 2018. Foto: Getty Images( Thot )

Son más de 58.000 raciones las que deben ser entregadas por la Unión Temporal Alimenta Futuro 2018, ganadora de la licitación para operar el Programa de Alimentación Escolar en Cúcuta.

Pero debido al recorte del presupuesto por el Ministerio de Educación, el servicio sólo se llevará a cabo hasta el mes de septiembre, según lo señalado por la Secretaría de Educación del municipio durante su control político.

Bachird Mired, concejal de la ciudad, aseguró: “El PAE se tiene hasta septiembre (…) se espera que se puedan gestionar recursos con el Ministerio de Educación para que se pueda tener hasta octubre o noviembre si es posible”.

“Este es uno de los pocos municipios que aporta recursos propios para el PAE, pues no son suficientes los dineros del Gobierno Nacional. Nosotros estamos viviendo una crisis económica sin precedentes y necesitamos una priorización”, señaló.

Los niños venezolanos que han llegado en los últimos meses a la ciudad también estarían generando un aumento en la demanda del Programa de Alimentación Escolar.