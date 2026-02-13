Ratifican pedido de investigar a congresista en caso del gobernador de Caldas

El Consejo de Estado ratificó su decisión que había tomado el pasado 13 de mayo de compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue al senador caldense, Luis Emilio Sierra Grajales, por posible extralimitación de funciones al actuar en el proceso que se adelanta contra de la elección del Gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita.



El senador caldense presentó una solicitud, coadyuvando el recurso de recusación que se presentó contra el magistrado Alberto Yepes Barreiro para que este no pudiera participar en este caso.



El alto tribunal reiteró que no existe fundamento constitucional ni legal para aceptar la intervención del senador Luis Emilio Sierra Grajales como congresista en el proceso, más si se tiene en cuenta que no se trata de un asunto que lo afecte como persona o a sus parientes y que requiera de su intervención directa, tal como lo señalan las normas y la jurisprudencia aplicables sobre incompatibilidades.



En este caso podría estar incurso en falta disciplinaria por extralimitación de funciones de acuerdo con lo consignado en los artículos 34.4, 35.1, 35.8, 48.17 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).



Por otro lado se compulsaron copias a la Procuraduría en contra del alcalde del municipio de Supía (Caldas), Omairo Ayala Cataño, quien también ayudó la recusación contra el magistrado Yepes.



La Sala explicó que los entes territoriales solo pueden actuar dentro de procesos judiciales en defensa de los intereses propios del municipio, situación que no se evidencia en la presente acción; por lo que estaría extralimitándose de los parámetros establecidos.