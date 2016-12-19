Puerto apelará fallo que entrega el control del Corredor Universitario a Barranquilla

Luego de que el Tribunal Administrativo del Atlántico dictara un fallo, en el cual el corredor universitario pasa a ser de total control por parte del Distrito de Barranquilla, el alcalde de Puerto Colombia Steimer Mantilla, declaró que aún no había sido notificado del fallo, y que espera agotar el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

“Estamos seguros que el Concejo de Estado revocará nuevamente, esta no es la primera vez que el tribunal emite un fallo negativo para el municipio de Puerto Colombia, pero siempre demostramos que este territorio nos pertenece, ha sido nuestro toda la vida, y hoy todos los habitantes del municipio estamos unidos, todas las fuerzas vivas del municipio trabajando, porque daremos la pelea como siempre la hemos dado para garantizar la defensa de nuestro municipio, y que no nos segreguen parte de nuestro territorio.” Enfatizó Mantilla.

La decisión del tribunal reabre una disputa territorial, en la que se encuentran 1.450 hectáreas, que en el día de hoy, representan el 60% de los ingresos de Puerto Colombia. El distrito de Barranquilla anunció que luego de esta decisión, buscará una fórmula para que el desarrollo del municipio no se vea afectado.