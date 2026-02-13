Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WPopayán

Profesores de Popayán marchan por la muerte de dos indígenas en el Cauca

Docentes agremiados a Asoinca marcharon por las calles de Popayán en rechazo de muerte de dos indígenas durante paro nacional.

Protesta indígena en Cauca. Foto: Colprensa(Thot)

Protesta indígena en Cauca. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Popayán

En las últimas horas docentes de Asoinca en Popayán marcharon por las calles de esta capital, con el objetivo de rechazar la muerte de los indígenas: Gersain Cerón y Marco Aurelio Diaz, quienes fallecieron en enfrentamientos con miembros del Esmad en Caldono Cauca.

"Nos parece que  injusto que estos hechos se presenten en movilizaciones donde la comunidad indígena está exigiendo los cumplimientos de unos acuerdos que firmaron con el gobierno nacional". Expresó José Guzmán, directivo de Asoinca

Durante esta movilización se presentaron algunos enfrentamientos entre educadores y fuerza publica. Quienes no permitían el ingreso de los educadores al Parque Caldas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir