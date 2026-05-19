Procuraduría suspende 11 meses al Alcalde de Popayán

La Procuraduría General de la Nación suspendió durante 11 meses al alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, por irregularidades en la celebración y ejecución de un convenio de asociación por valor de 176 millones de pesos.

En fallo de primera instancia, la Entidad también suspendió por 11 meses a la exalcaldesa (e) para la época de los hechos, Claudia Ximena García Navia, y a la secretaria de Deporte y Cultura del municipio, Claudia Lorena Cruz Astudillo.

La Procuraduría informó que encontró probados los cargos formulados a los disciplinados, por transgredir los principios de transparencia y responsabilidad en el curso relacionado con el convenio de asociación número 20161800004527, suscrito entre la Administración y la Fundación La Tortuga Triste.

Dicho acuerdo tenía por objeto “aunar esfuerzos administrativos y financieros para ejecutar la agenda artística y cultural del municipio de Popayán, enmarcada en la Semana Santa de 2016”.

El órgano de control reprochó a los funcionarios no tener en cuenta que la fundación carecía de idoneidad para ejecutar el convenio y desconocer que el negocio jurídico no impulsaba programas y labores propias de la Institución, sino que desarrollaba parte de la iniciativa del ente territorial, “Popayán te abraza”, implicando una contraprestación directa a favor de la fundación.

Agregó que para la calificación de la falta se consideró que los disciplinados no tenían conocimientos jurídicos, no obstante, en el caso de Gómez Castro se advirtió que como máxima autoridad del municipio “contaba con personal, medios y herramientas a su alcance para haber preguntado, investigado y/o indagado” sobre el proceso contractual.

A la exalcaldesa (e) se le reprochó no tener el cuidado y la diligencia necesaria al suscribir el convenio de asociación y a la secretaria de Deporte y Cultura se le cuestionó la firma de los estudios previos y la certificación de idoneidad de la fundación.

El órgano de control calificó la falta de los disciplinados como gravísima a título de culpa grave.

Los funcionarios presentaron recurso de apelación, que será resuelto por la Sala Disciplinaria en segunda instancia.