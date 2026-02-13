Hable con elPrograma

Procuraduría formula pliego de cargos contra exsecretaria de Salud del Atlántico

El Ministerio Público también abrió investigación a Freddy García González, profesional especializado.

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa

Caracol Radio

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Rocío Gamarra Peña,  exsecretaria de Salud del departamento del Atlántico, y contra Freddy García González, profesional especializado.  La entidad calificó la actuación de la exsecretaria como gravísima cometida a título de dolo.

De acuerdo a las indagaciones, presuntamente cometieron irregularidades respecto al contrato de prestación de servicio para capacitación a campesinos, pescadores y desplazados del Atlántico en tema de salud ocupacional; pues se habría pagado y liquidado el contrato sin que se hubiere cumplido con su objeto y sin presentarse previamente informe de interventoría.

