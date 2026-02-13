Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:56

Piden investigar a Néstor Humberto Martínez por instigación a la violencia de género

Así lo solicitó la Corporación Sisma Mujer luego de que propusiera "revaluar la criminalización de la violencia intrafamiliar".

Néstor Humberto Martínez, candidato a fiscal general. Foto: Colprensa

A raíz de la propuesta del candidato a fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de "revaluar la criminalización" de la violencia de género porque "atosiga" a todo el sistema penal, la Corporación Sisma Mujer solicitó que se le investigue por instigación a la violencia contra la mujer.

Dice la corporación que "mientras las mujeres sigamos siendo víctima de violencias no se puede hablar de paz" y que "no es posible que la Fiscalía General de la Nación sea dirigida por un hombre que pretende revaluar la criminalización de la violencia intrafamiliar", delito que, consideran, debe sancionarse penalmente.

