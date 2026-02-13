Periodistas en Cali hicieron plantón como condena a hechos violentos del Eln

Luego de conocerse la liberación de Salud Hernández, cerca de 50 periodistas en Cali se unieron en voz de protesta para exigir la liberación de Diego D' Pablos y Carlos Melo, secuestrados por el Eln en el Catatumbo.

“Todos los periodistas de Cali, provenientes de todos los medios de comunicación, asistieron a la concentración sin importar de dónde son, porque todos estamos exigiendo la liberación ya mismo de nuestros colegas secuestrados, por la libertad de presa” señaló Ingrid Tovar, periodista de RCN televisión.