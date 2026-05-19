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19 may 2026 Actualizado 23:07

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Otra vez fue aplazada audiencia de acusación contra Alcalde de Popayán

La decisión fue adoptada por el juez porque una de las imputadas no se hizo presente ni envió a su abogado. La diligencia será reprogramada.

Otra vez fue aplazada audiencia de acusación contra Alcalde de Popayán. Foto: Colprensa

Otra vez fue aplazada audiencia de acusación contra Alcalde de Popayán. Foto: Colprensa(Thot)

Otra vez fue aplazada audiencia de acusación contra Alcalde de Popayán. Foto: Colprensa

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El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán aplazó una vez más la audiencia de acusación contra el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, y otros ciudadanos, por presuntos hechos de corrupción.

La investigación obedece a probables irregularidades que se habrían presentado en la celebración y ejecución del Convenio Municipio – Fundación Tortuga Triste, para la Campaña “Popayán Te Abraza”, durante la Semana 2016.

El abogado Álvaro Casas Trujillo dijo que la audiencia se había fijado para este miércoles 25 de julio, pero no fue instalada porque una de las ciudadanas imputadas, no se hizo presente y no estaba representada por abogado alguno.

De esa manera, el profesional del Derecho expresó que será necesario fijar nueva fecha y hora para la diligencia, de acuerdo a la agenda disponible en los juzgados y en la que estén representados todos los imputados en garantía de su derecho a defensa.

Asimismo, recordó que esta audiencia ya se había aplazado hace tres meses, por un quebranto de salud que tuvo uno de los abogados de la defensa, media hora antes de la diligencia.

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