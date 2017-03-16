Operación comercial de Electricaribe sigue su marcha: Edgardo Sojo

El presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo González aseguró que la operación de la compañía continúa sin contratiempos y la decisión de la posesión con fines de liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos busca precisamente más garantías para los clientes.

“Toda la operativa de lectura, reparto, facturación, atención de daños, recaudos, parte administrativa y oficinas comerciales deben seguir funcionando sin novedad”, dijo.

Agregó que con el nuevo impulso dado a la intervención de Electricaribe hay que seguir aumentando esfuerzos con gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, gremios y clientes para sacar adelante a la empresa.

El reto es importante, pues es necesario generar los recursos que se requieren para seguir ofreciendo el servicio a los clientes desde la Guajira hasta el departamento de Córdoba.

Paralelamente se trabaja en mejorar el recaudo y disminuir las pérdidas de energía por fraude, las cuales afectan las finanzas de la compañía.

“Los resultados solo se consiguen con un trabajo articulado y lo estamos fortaleciendo. Ante cualquier duda los clientes deben llamar a nuestro call center y sobretodo contribuir en este proceso con el pago al día de su factura de energía”, señaló Sojo González.