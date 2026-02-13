Hable con elPrograma

13 feb 2026

Odebrecht deberá pagar $20 millones por incumplimiento en contrato del río Magdalena

Cormagdalena reveló que el asociado Navelena S.A.S. no presentó la documentación pertinente para acreditar cierre financiero.

Después de vencido el plazo para que la Constructora Odebrecht y sus socios Navelena S.A.S. presentaran los documentos completos de cierre financiero, Cormagdalena informa que sigue el incumplimiento.

Es por eso que el Gobierno Nacional inició el proceso de imposición de multas por un valor diario de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondientes a la suma de $20’863.620, hasta tanto se cumpla con la acreditación del cierre financiero.

Con respecto a la cesión de la participación accionaria mayoritaria de Odebrecht, el día de hoy viernes 10 de junio, se recibieron nueve propuestas de interesados que se suman a las tres cartas de intención recibidas con anterioridad.

La documentación de estas empresas interesadas –todas firmas extranjeras–  se encuentran en etapa de revisión jurídica de los documentos relativos a la cesión, así como en la consecución de financiación por parte del asociado.

En tal sentido, Navelena S.A.S. y Odebrecht tienen  30 días para definir el cesionario y  la autorización final además de la forma y la documentación que acredite el cierre financiero, de lo contrario  inicia el proceso de caducidad del contrato.

