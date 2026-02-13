Obras paralizadas de la UCI del Hospital de Magdalena Medio están cobrando vidas

De preocupante calificó el estado actual del Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja el director de Desarrollo Inspección Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental, Salvador Rincón Santos, después de una inspección realizada este miércoles 26 de mayo.

Rincón Santos denunció que hay parálisis en las obras de la Central de Urgencias y el contrato que fue por $3.700 millones ha sido modificado cuatro veces y ahora se necesita una adición de $1.800 millones para culminarlas.

Recientemente una menor de dos años que llegó desde el sur de Bolívar con un cuadro de desnutrición no pudo ser atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos y murió.