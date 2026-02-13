No fue un striptease fue una recreación para celebrar mi cumpleaños: alcalde de Yarumal

El alcalde del municipio de Yarumal, Julio Anibal Areiza Palacio, aseveró en diálogo con la W Radio, que el video en el que se ve a una mujer hacerle striptease, corresponde al 31 de mayo, cuando en horas no laborales sus compañeros de trabajo le celebraron el cumpleaños.

El encuentro, en el que asegura el mandatario no se consumió licor y solo habrían compartido una comida, estaban presentes su esposa e hijos, por ello asevera no entender la reacción de la comunidad, pues "no es tan trascendental, me parece que es más la alaraca".

El alcalde Areiza Palacio aclaró que la mujer que presuntamente habría hecho el striptease es una funcionaria de la alcaldía, y el acto haría parte de una recreación para festejar su cumpleaños.

"Esa señora que está haciendo el supuesto striptease, es una compañera de trabajo de nosotros de toda la vida, hemos sido hasta compañeros de un grupo de teatro y simplemente nos ayuda ahí a hacer algo para recrearnos. Es más, miren la edad que tiene, el cuerpo y la figura que no son de una 'stripteasera'", narró el alcalde a La W Radio.

Explicó el alcalde de Yarumal, que el video cayó en manos de sus opositores y estos serían los que inventaron la presunta mala conducta.

Aclaró que ni él ni los funcionarios de la alcaldía actuaron de mala fe al hacer esta celebración y que su acercamiento y movimientos subidos de tono con la funcionaria plasmados en el video, hacen parte de su forma de ser.

El alcalde Julio Anibal Areiza Palacio, fue enfático en que si su conducta durante la celebración de su cumpleaños, en uno de los pasillos del Palacio Municipal, amerita una investigación, está dispuesto a dar las explicaciones del caso.