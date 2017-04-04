Nivel del Río Magdalena en el Atlántico se mantiene estable

“Podemos decir que el nivel del Río Magdalena en el Atlántico según los niveles históricos para esta época, está un poco por encima de lo normal, tenemos una diferencia aproximada de un metro en comparación con el año 2013, pero aún estamos por 4 metros con 20 centímetros de la cota de desbordamiento, analizando de que las lluvias van a detenerse en el mes de mayo, y que en abril va a haber menos lluvias con menos intensidad. Eso nos permite que el nivel del río se mantenga estable en un punto en que no va amenazar ningún riesgo de desbordamiento.” Declaró Palma.

En estos momentos el nivel del río se encuentra en 4 metros con 74 centímetros a la altura de la estación de San Pedrito, debajo de la cota de desbordamiento que es de aproximadamente nueve metros.

Palma también aseguró que existe un Sistema de Alertas Tempranas donde diariamente se hace un seguimiento y monitoreo de los niveles del río Magdalena, para tomar cualquier decisión en caso de que el nivel del río presente algún riesgo de inundación en las poblaciones del departamento.