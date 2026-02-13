Nariño: maestros se unen al paro del agro

Anunciaron que no despejarán las vías del departamento y se fortalecerán con la llegada de más campesinos desde diferentes municipios. Entre tanto, en Pasto el sindicato del magisterio de Nariño se unirá a la movilización con marchas en diferentes sectores de la ciudad.

Existen tres concentraciones definidas: dos en la vía panamericana. La primera, sobre el municipio de Tangua entre Pasto e Ipiales con un importante número de participantes, otra en el sector de Panoia en el municipio de Taminango entre Pasto y Popayán, y la ultima en la vía al mar en el corregimiento del Palmar municipio de Ricaurte, donde en las últimas horas se unieron los consejos comunitarios de la costa pacífica, el paso fue bloqueado y se restringe la movilidad.

Los puntos de concentración sobre la vía panamericana a esta hora tienen paso habilitado con presencia de la fuerza pública.