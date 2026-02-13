Nariño: inundación afecta al municipio de Maguí Payán

Una súbita inundación causada por el río Maguí tiene a más de 2.000 personas afectadas en el municipio del mismo nombre en la Costa Pacífica de Nariño. Las lluvias de las últimas horas han genera la tragedia.

Las autoridades locales realizan un censo para determinar el número exacto de familias afectadas. Las familias están siendo reubicadas en un colegio a las afueras de Maguí Payán.

La dirección departamental para la Gestión del Riesgo espera el censo para entregar las primeras ayudas básicas y determinar las acciones en las próximas horas.

La semana anterior la vida un menor de dos años que se ahogó por efecto de un súbito aumento de las aguas del río Maguí. El cuerpo fue recuperados días después por las autoridades de socorro en colaboración de la ciudadanía y pescadores de la zona.