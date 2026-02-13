Montería: se agudiza crisis en la cárcel Las Mercedes

La situación en la cárcel Las Mercedes cada vez es más crítica, según lo constatado por el personero de Montería, Jorge Galofre, quien, mediante una visita realizada al penal, señaló que actualmente hay un hacinamiento que supera el 150%, 18 reclusos con VIH entre otras enfermedades y que además persiste la emergencia sanitaria.

Los internos que hoy padecen de algunos males, no estarían recibiendo una adecuada atención médica, lo cual ha empeorado aún más el panorama.

Frente al grave cuadro, el personero dijo que presentó un requerimiento ante el Ministerio de Justicia para que se tomen acciones concretas con miras a mejorar las condiciones de los 2.200 reos que tiene Las Mercedes, la cual solo cuenta con una capacidad para 877 personas.

Ni aún la emergencia carcelaria declarada en el centro penitenciario ha logrado captar la atención de los gobiernos de turno, mientras los días pasan, el drama incrementa y aún las soluciones no se perciben.

El personero de Montería puntualizó que el panorama indicado si no es intervenido pronto en el país, será expuesto ante instancias internacionales para salvaguardar los derechos de los internos.