Montería: decretan emergencia sanitaria en cárcel Las Mercedes

En medio de graves problemas sanitarios conviven los más 2.000 reclusos de la cárcel Las Mercedes de Montería, según la denuncia del sindicalista de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Ramiro Rodríguez, que aseguro que los internos consumen alimentos en medio de malos olores emanados de aguas residuales y heces fecales.

El sindicalista señaló que en el centro penitenciario se han adelantado trabajos de mantenimientos para solucionar la situación, sin embargo las intervenciones realizadas en las alcantarillas del establecimiento, en lugar de ser cura, han resultado peor que la enfermedad.

A raíz del dramático cuadro, en Las Mercedes se declaró la emergencia carcelaria, pues las enfermedades no se han hecho esperar entre los internos. Es de indicar que este centro de reclusión sólo tiene capacidad para 877 reos.