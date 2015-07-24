Molestia en La U por aval a candidato a la Alcaldía de Ocaña
El senador cordobés Bernardo Miguel Elías Vidal entregó el apoyo de La U a Rafael García Rondón.
El apoyo fue entregado por encima de la propuesta de los congresistas nortesantandereanos Manuel Guillermo Mora y Wilmer Carrillo Mendoza, quienes apoyaban al médico ocañero Jesús Gandur González.
Al parecer, esta potestad la adquirió el senador cordobes por la ventaja sobre el senador Mora obtenido en las elecciones pasadas. De acuerdo a los estatutos se permitía que Elías Vidal promoviera candidato a la alcaldía de Ocaña.
El aval a García Rondón generó el inconformismo de los congresistas, quienes enviaron una carta a los copresidentes de su partido Roy Barreras, Alfredo Deluque y Berner Zambrano, pidiendo autonomía para respaldar a Gandur, quien finalmente este jueves fue avalado por el partido liberal.