Mintransporte suspende firma del decreto de la póliza de chatarrización

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, confirmó que no firmará aún el decreto de la póliza de la chatarrización, pues de manera mancomunada con los líderes del sector, seguirá la búsqueda de soluciones para los transportadores, y el mercado, que se ve afectado por la sobreoferta.

Esta decisión no implica que esté descartado el decreto que ha causado molestia entre los camioneros e incluso provocó movilizaciones y protestas, pues aseveraban ponía en riesgo el patrimonio.

El presidente de la Asociación de Transporte de Carga, ATC, Luis Orlando Ramírez, explicó que ahora pueden estar tranquilos, porque “hay regulación uno a uno y porque no hay vida útil para el parque automotor de carga en Colombia”.

Este decreto además, con miras a contribuir a la modernización del parque automotor, contempla levantar la restricción para la importación de camiones de más de 10 toneladas de carga.