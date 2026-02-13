Mineros de Caldas participarán en la movilización del sector de Irra

La minería sigue siendo uno de los sectores que genera un mayor impacto en el ambiente. Foto: Colprensa( Thot )

A las 9:00 a.m. de este lunes, 13 de junio, se realizará una movilización en el corregimiento de Irra (Risaralda), en la que se espera que participen mineros de los departamentos de Caldas y Risaralda. Estos ciudadanos piden que se respete su derecho al trabajo ante el cierre de varias minas en esta zona del país.

Este año las alcaldías de los municipios de Neira, Filadelfia, Supía, Riosucio, Anserma y Marmato, recibieron una notificación de la Agencia Nacional de Minería, donde se les ordena el cierre de más de 70 minas que están en cercanías al río Cauca, un hecho que ha generado conmoción ya que de esta actividad dependen 1.500 personas.

“Estamos esperando que nos dejen trabajar en el municipio de Marmato, no tendremos ningún problema, ni realizaremos movilizaciones. Es más no participamos de la minga indígena”, afirmó Mario Tangarife, líder minero.

Se espera que esta movilización se desarrolle en paz.