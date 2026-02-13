Mineducación refinanciará el Plan de Alimentación Escolar en Caldas

El Ministerio de Educación anunció que refinanciará el Plan de Alimentación Escolar en el departamento de Caldas para el segundo semestre del calendario escolar. Con esto se busca que los niños tengan una alimentación balanceada y a su vez sin complicaciones.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Caldas, aproximadamente 3.959 millones de pesos se adicionarán al PAE lo que garantizará la puesta en marcha del programa de permanencia escolar hasta finales del mes de octubre del presente año, adicional a ello se le suman 1.800 millones de pesos de la bolsa común que se tiene con las alcaldías municipales.

Con esto se mantiene la cobertura en las 1.066 sedes Educativas Beneficiadas con la entrega de 92 mil raciones de alimentación diarias repartidas así: 57 mil raciones de desayunos destinados a todos los estudiantes de preescolar, básica primaria y grado sexto en zona rural y urbana del departamento, y 35 mil almuerzos para los estudiantes de la jornada única y de la zona rural.

Durante el año 2015 el departamento de Caldas recibió 20 mil millones de pesos para el Programa de Alimentación Escolar, pero este año 2016 ese presupuesto se redujo a 10 mil millones que generan un déficit en recursos, por ello la Gobernación dispuso de 5.500 millones de pesos de recursos propios para disminuir el impacto de este recorte presupuestal.