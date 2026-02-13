Menores de edad estarían participando en los bloqueos de la vía en el Cauca

Luego de unas imágenes exclusivas de la W Radio las cuales fueron tomadas en el bloqueo vial del Túnel en Piendamó, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Cauca, James Ney Ruiz manifestó que durante esta semana se socializó con los padres de los menores en protesta que no dejaran participar a sus hijos en los bloqueos, ya que habían evidenciado que cerca de 40 menores estaban sobre la vía Panamericana.

“Nosotros estuvimos con los dirigentes de la marcha y los padres de familia diciéndoles que no permitieran que sus hijos estuvieran en los bloqueos, ya que podrían ser utilizados como escudos humanos y también porque no podemos permitir que se les vulnere sus derechos”. Señaló Ruíz.

El funcionario dijo además que no se va permitir la violación de los derechos de estos menores, por lo cual le hizo un llamado a los padres y líderes de la marcha para que no permitan la participación de los infantes en esta protesta.