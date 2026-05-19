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19 may 2026 Actualizado 23:07

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Menor de 2 años murió en medio de incendio de una vivienda en Cali

Otro menor de un año sufrió graves quemaduras en su cuerpo.

Menor de 2 años murió en medio de incendio de una vivienda en Cali. Foto: Colprensa

Menor de 2 años murió en medio de incendio de una vivienda en Cali. Foto: Colprensa(Thot)

Menor de 2 años murió en medio de incendio de una vivienda en Cali. Foto: Colprensa

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Una niña de 2 años falleció al incendiarse la vivienda donde se encontraba junto a otro menor de un año que resultó gravemente herido.

El cuerpo de bomberos de Cali logró llegar hasta el inmueble ubicado en el barrio Pizamos 1, al sur Oriente de la capital vallecaucana para atender la emergencia.

El menor herido fue internado con pronóstico reservado en el Hospital Universitario del Valle.

Las autoridades realizan las investigaciones oportunas para esclarecer el lamentable suceso.

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