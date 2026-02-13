Manizales: polémica en una universidad por una pregunta de orientación sexual

En Manizales hay revuelo por cuenta de una pregunta que está realizando la Universidad de Caldas por medio del Sistema de Información Académica (SIA) de la institución en la que se les pregunta a los estudiantes por su orientación sexual. Los jóvenes han rechazado este cuestionario que se realiza desde el Ministerio de Educación ya que se les viola su derecho a la intimidad.

La pregunta que está en la plataforma dice: “Seleccione su orientación: asexual, bisexual, heterosexual, homosexual y pansexual”.

Según el rector de la Universidad de Caldas, Felipe Cesar Londoño, el Ministerio de Educación solicitó una información que debe diligenciarse con este aplicativo, el cual es una prueba piloto, y se viene desarrollando desde el año 2015.

“Vemos con preocupación este diseño de preguntas, y por ello se le envió al Ministerio un requisito para que no fueran obligatorias, ya que se estaría violando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes”, afirmó Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas.

A la fecha no se ha recibido respuesta del Gobierno Nacional.