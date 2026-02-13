Manizales: Personería advierte que en cárcel de varones hay hacinamiento superior al 100%

La Personería de Manizales advirtió que los problemas de hacinamiento se siguen registrando en la cárcel La Blanca de la capital de Caldas, la cual tiene una capacidad para aproximadamente 700 personas, pero a la fecha hay 1.400 internos que están recluidos en este centro carcelario.

De acuerdo con el Ministerio Público, los internos enfrentan problemas en la atención de salud y a su vez están en unas instalaciones que requieren de la intervención del INPEC, ya que durante las recientes lluvias se han presentado destechamientos y afectaciones en algunos muros del centro penitenciario.

Por otro lado en la cárcel de mujeres Villa Josefina se tiene un hacinamiento del 10%.