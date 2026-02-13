Manizales: Ordenan arresto de militares por no atender una tutela

El Tribunal Superior de Manizales ordenó el arresto por tres días para la directora del establecimiento de sanidad militar del Batallón Ayacucho, capitana Paola Margarita Cardona Montes, y para el director de Sanidad del Ejército, brigadier general Germán López Guerrero, por el desacato de una tutela en la capital de Caldas.

Según el alto tribunal no se apararon los derechos a la salud y a la libre escogencia de Adriana María Claver García, a quien le debían autorizar en un plazo de 48 horas una resonancia nuclear magnética de cerebro y una monitorización electroencéfalica por video, siendo beneficiada por ser familiar de un militar.

El Tribunal Superior de Manizales asegura que no se ha acatado y a su vez se advierte una completa desidia, una conducta evasiva, pasiva, que denota desinterés por resolver la situación jurídica de la entidad.

Entre tanto, el comandante del Batallón Ayacucho, coronel Juan Carlos Chaparro, asegura que esta solicitud si fue atendida y que por ello apelarán esta decisión judicial.