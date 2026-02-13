Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:54

Manizales: autoridades desmienten que se esté vendiendo droga en forma de dulces

Imágenes que circulan en las redes sociales muestran que los delincuentes estarían vendiendo sustancias psicoactivas en forma de dulces pequeños.

Manizales

La posible venta de droga en forma de dulces ha puesto en alerta a las autoridades de Manizales, después de que se conociera que circulan mensajes en las redes sociales en el que los niños podrían ser víctimas de una modalidad de tráfico de estupefacientes, la cual se presenta con la comercialización de pequeños dulces que contendrían droga.

La Policía Metropolitana de Manizales aseguró que a la fecha no tiene denuncias formales de este tema, pero invita a los padres de familia a que dialoguen con sus hijos sobre los peligros de aceptar elementos a personas extrañas, ya que los delincuentes  podrían aprovechar la inocencia de los menores.

Según el mensaje de redes sociales serían  pequeñas capsulas de colores que se podrían confundir con dulces.

