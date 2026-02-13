Magdalena: en comité señalan que vía de la Prosperidad avanza un 40%

En la Gobernación del Magdalena fue llevado a cabo un comité de seguimiento a la Vía de la Prosperidad, en donde la gobernadora Rosa Cotes, asignó la supervisión de esta obra a la Gerencia de Proyectos, a cargo de Fabio Manjarrés, al igual que ordenó centralizar los comités directamente en la Administración Departamental.

El propósito de la reunión fue consolidar un cronograma ajustado y verificable con la interventoría e Invías, tal como afirmó Manjarrés. Además, se revisó la propuesta de incluir la construcción del puente del Caño Clarín en los trabajos a realizar. Para ejecutar esta obra, ubicada al inicio de la Vía de la Prosperidad, se hará una modificación al proyecto que será entregada al Departamento Nacional de Planeación y Regalías.

A su vez, Enrique Martínez, director general de Interventoría del Consorcio ICI, indicó un avance aproximado del 40% en la vía. El próximo viernes 3 de junio fue programada una visita de campo a la Vía de la Prosperidad con la gobernadora Rosa Cotes para observar los avances directamente en la carretera. Ese mismo día se deberá tener ajustado el cronograma y la reprogramación de obras.

La reunión fue presidida por la gobernadora Rosa Cotes, quien estuvo acompañada del gerente de Proyectos, Fabio Manjarrés, y el jefe de la oficina Asesora de Planeación, Antonio Matera. También asistió Juan José Oyuela, subdirector Red Nacional de Carreteras, de Invías; la gerente de Aguas del Magdalena, Sara Cervantes; representantes del consorcio Ribera Este; la interventoría ejercida por el consorcio ICI, y funcionarios departamentales, entre otros.

Es de recordar que la vía tiene un presupuesto de 466.900 millones de pesos, aportados por el Gobierno Nacional a través de Invías y por la Gobernación del Magdalena con recursos de Regalías. La carretera unirá a Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guáimaro; permitiendo mejorar la movilidad, disminuir costos y facilitar el transporte de producto.