Las primeras lluvias en Córdoba generan emergencias

Más de 500 familias afectadas, tres corregimientos a punto de desaparecer ante la amenaza inminente de desbordamiento de una quebrada en Tierralta, 400 hectáreas de cultivos perdidos y 40 casas destechadas, es el balance que dejan las primeras lluvias en Córdoba según el Director de la Defensa Civil en esta sección del país Mayor Raúl Gómez.

Los pronósticos señalan que las precipitaciones continuarán lo cual preocupa a las autoridades departamentales porque aún la mayoría de municipios cordobeses no tienen listos los planes de contingencia para enfrentar la ola invernal.

Municipios como Tierralta, Moñitos, Lorica y Montería, son los que más preocupan porque se han registrado la mayoría emergencias.