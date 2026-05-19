Ladrones asaltan la Alcaldía de Soatá en Boyacá

Los delincuentes ingresaron al edificio de la administración municipal por la oficina de la Personería. Foto: Getty Images( Thot )

En la mañana de este miércoles 1 de agosto, los funcionarios de la Alcaldía de Soatá se vieron sorprendidos al ingresar a la Secretaría de Hacienda, cuando observaron que la caja fuerte había sido asaltada.

Según la alcaldesa del municipio, Lisseth Torres, los delincuentes ingresaron al edificio de la administración municipal por la oficina de la Personería, donde abrieron los cajones y alteraron los documentos que había allí.

“Luego ingresaron a la Secretaría de Hacienda en donde encuentran la caja fuerte que solo tenía documentos que solo interesan a la Alcaldía Municipal y un computador”, explicó en diálogo con La W.

Torres sostuvo que la Policía y el CTI ya se encuentran investigando para dar con los responsables del acto criminal.