Jueces penales de Barranquilla, en emergencia por precariedad en las salas de audiencias
Afirman que si no se resuelve la situación, podría provocar la "salida masiva de presos".
Jueces del Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA- de Barranquilla denunciaron a través de su coordinador, Daniel Eduardo Corrales, la precaria situación de las salas de audiencias en las que trabajan, que catalogaron de crítica, pues podría provocar un cese de actividades y por ende, a la "salida masiva de presos de las cárceles".
Dice que de 21 salas de audiencias en las que operan, por turnos, 31 jueces penales de conocimiento y de control de garantías, sólo funcionan tres.
"18 salas están en malas condiciones: deficiencias en equipos de cómputo, deficiencia en los equipos de grabación. Los micrófonos en condiciones lamentables, también la silletería, luces y partes eléctricas (...)hemos acudido diariamente a la Seccional Judicial, pero dependen de recursos del orden nacional(...) esto es una crisis, una emergencia Judicial. No podemos seguir haciendo audiencias en la forma como estamos, eso va a llevar a una salida masiva de presos de las cárceles", afirmó Corrales.
También afirma que "el Inpec no trae a los internos a la realizacion de audiencias. Por la falta de vehículos y personal. La solución sería poner salas de audiencias virtuales".
Además denunció que se presenta una problemática con las llamadas carceletas, que actualmente tienen sobrecupo y operan en condiciones infrahumanas.
"Carceletas de 3*3 aproximadamente, que tienen cupo para cinco o tres personas con sobre cupo. Ahora mismo hay 44 personas que no tienen quién les brinde desayuno o almuerzo. El baño está taponado. Estas personas pueden tumbar las rejas, puede haber una masiva fuga de internos. Quiero llamar la atención de las autoridades", agregó.