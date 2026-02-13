Judicatura ordenó alimentación y transporte para 294 estudiantes de Cali

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le ordenó a la Secretaría de Educación de Cali y al Ministerio de Educación a que realicen las gestiones necesarias para garantizar la alimentación y el transporte de 294 estudiantes con necesidades educativas especiales, adscritos a la Institución educativa “ASODISVALLE”, del Distrito de Agua Blanca (Cali).

Recursos que les fueron suspendidos en marzo de 2016, según las directivas de la institución, por supuestas instrucciones del Ministerio de Educación Nacional, que indica que el Plan de Alimentación Escolar sólo va dirigido a instituciones públicas, no a aquellas de naturaleza privada, como en este caso.

"La negativa del suministro del desayuno escolar a la niños se reduce, de un lado, a la restricción legal de operar el Programa de Alimentación Escolar con instituciones educativas privadas aunque atiendan matrícula oficial contratada y, del otro, a que la canasta educativa destinada a financiar el apoyo nutricional de los educandos que integra el contrato de servicio educativo celebrado entre la Secretaría de Educación de Cali y ASODISVALLE no tiene la capacidad de garantizarlos, pues en la propuesta económica en el componente apoyo nutricional que hace parte de la “canasta complementaria” aprobada por la Secretaría de Educación de Cali se indicó invertir solamente $2.600.oo", dice el fallo.

Dice la Sala que se debe garantizar el transporte escolar de estos niños al considerar que es una necesidad "máxime cuando muchos de ellos se encuentran en silla de ruedas, sin que puedan movilizarse en bus y requieren medios de trasporte adecuados. Cabe anotar que la población regular de estos niños, niñas y adolescentes son de estrato socioecomicos 1 o 2 o niveles del SISBEN con puntaje inferior a 51.58 y con necesidades educativas especiales".

La Sala además soportó su decisión en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sostenido que "el restaurante y el trasporte escolar son necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas, y su ausencia representa una barrera para poder recibir educación".